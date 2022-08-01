Август, 01 в 7:30

Вооруженные силы Украины два дня назад нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой оккупантов вблизи станции Брилевка Херсонской области.

Эту информацию сегодня официально подтвердило Оперативное командование Юг.

Наша авиация также нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного.

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Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Потери оккупантов выясняются.

На южном направлении ВСУ уничтожили 52 захватчика, четыре танка, пару самоходных артиллерийско-минометных установок Нона-С, самоходную артиллерийскую установку, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее про удар вблизи Брилевки рассказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. По его словам, ВСУ нанесли удар из американских систем HIMARS.