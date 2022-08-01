ВСУ подтвердили ракетный удар по эшелону с техникой и оккупантами в Херсонской области
Вооруженные силы Украины два дня назад нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой оккупантов вблизи станции Брилевка Херсонской области.
Эту информацию сегодня официально подтвердило Оперативное командование Юг.
Наша авиация также нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили вражеские станции радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.
Потери оккупантов выясняются.
На южном направлении ВСУ уничтожили 52 захватчика, четыре танка, пару самоходных артиллерийско-минометных установок Нона-С, самоходную артиллерийскую установку, а также восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
Ранее про удар вблизи Брилевки рассказал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. По его словам, ВСУ нанесли удар из американских систем HIMARS.