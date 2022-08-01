Серпень, 01 в 7:30

Збройні сили України два дні тому завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою окупантів поблизу станції Брилівка на Херсонщині.

Цю інформацію лише сьогодні офіційно підтвердило Оперативне командування Південь.

Наша авіація також завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного.

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Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи знищили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки.

Наразі втрати окупантів з’ясовуються.

На південному напрямку ЗСУ знищили 52 загарбники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок Нона-С, самохідну артилерійську установку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Раніше про ракетний удар поблизу Брилівки розповів Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. За його словами, ЗСУ завдали ударів із ракетних систем HIMARS.