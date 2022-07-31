Июль, 31 в 18:55

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины высокоточными ударами уничтожили железнодорожный эшелон оккупантов, перевозивший живую силу и технику на железнодорожную станцию ​​Брилевка, Херсонской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его информации, наши воины нанесли удары по вражескому эшелону из американских систем HIMARS.

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– В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию ​​Брилевка, Херсонской области, – сообщил Геращенко.

Он отметил, что около 80 российских военных погибли, а 200 получили ранения.

По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании Российские железные дороги, транспортировавшие военный груз из оккупированного Крыма в Херсонскую область.

– Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и боекомплектами отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем, и ночью, – заметил Геращенко.

Накануне сообщалось, что в течение суток ВСУ уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заверил Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину.