В Херсонской области HIMARS уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов
Несколько дней назад Вооруженные силы Украины высокоточными ударами уничтожили железнодорожный эшелон оккупантов, перевозивший живую силу и технику на железнодорожную станцию Брилевка, Херсонской области.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его информации, наши воины нанесли удары по вражескому эшелону из американских систем HIMARS.
– В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Брилевка, Херсонской области, – сообщил Геращенко.
Он отметил, что около 80 российских военных погибли, а 200 получили ранения.
По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании Российские железные дороги, транспортировавшие военный груз из оккупированного Крыма в Херсонскую область.
– Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и боекомплектами отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем, и ночью, – заметил Геращенко.
Накануне сообщалось, что в течение суток ВСУ уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заверил Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину.