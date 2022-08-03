Признание азовцев “террористами” в РФ: омбудсмен назвал последствия для защитников

Август, 03 в 20:19

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, каковы последствия для украинских защитников признания азовцев “террористами” в России.

Он отметил, что российский верховный суд, по данным росСМИ, признал полк Азов “террористической организацией” и запретил ее деятельность в стране, что показывает нежелание РФ применять к азовцам положение Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Лубинец подчеркнул, что россияне таким образом отказывают украинским защитникам в предоставлении статуса военнопленных.

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– Это также попытка легализовать позорные слова посольства РФ в Великобритании, которые были опубликованы 29 июля в официальном твиттере, где отмечено, что бойцы Азова не являются “настоящими солдатами” и “заслуживают смертной казни через повешение”, – пояснил омбудсмен.

Уполномоченный подчеркнул, что у этого решения российского суда есть ряд возможных последствий.

Так, Россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным.

– Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействия применению к военнопленным безсудных казней, пыток, а также жестокого обращения. Россия перестанет предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другую информацию, – сказал Лубинец.

Другое возможное последствие, по его словам, это применение к военнопленным уголовного преследования в рамках общеуголовного права на территории Российской Федерации.

– То есть, на территории Российской Федерации военнопленных будут судить как террористов только за причастность к организации, независимо от действий, которые конкретные военнослужащие совершали, – сообщил уполномоченный.

Такие нормы, по его словам, могут применять даже к гражданским лицам, если они оказывали помощь или другим способом взаимодействовали с полком Азов. Наказание в РФ по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

– Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обращаю внимание международного сообщества на злоупотребление Российской Федерацией правом в сфере борьбы с терроризмом. Истинная цель таких действий России – скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины, – резюмировал омбудсмен.

Фото: Полк Азов