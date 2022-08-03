Визнання азовців “терористами” у РФ: омбудсмен назвав наслідки для захисників

Серпень, 03 в 20:19

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, якими є наслідки для українських захисників визнання азовців “терористами” в Росії.

Він зазначив, що російський верховний суд, за даними росЗМІ, визнав полк Азов “терористичною організацією” і заборонив її діяльність у країні, що свідчить про небажання РФ застосовувати до азовців положення Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець наголосив, що росіяни таким чином відмовляють українським захисникам у наданні статусу військовополонених.

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– Це також спроба легалізувати ганебні слова посольства РФ у Великій Британії, які були опубліковані 29 липня в офіційному твіттері, де зазначено, що бійці Азова не є “справжніми солдатами” і “заслуговують на страту через повішення”, – пояснив омбудсмен.

Уповноважений підкреслив, що це рішення російського суду має низку можливих наслідків.

Так, Росія відмовлятиме у доступі до військовополонених представників МКЧХ і вважатиме це законним.

– Це виключить можливість перевірки стану здоров’я, протидії застосуванню до військовополонених безсудних страт, катувань та жорстокого поводження. Росія перестане надавати інформацію через МКЧХ (Центральне агентство розшуку) для родичів військовополонених про перебування у полоні та іншу інформацію, – сказав Лубінець.

Інший можливий наслідок, за його словами, це застосування до військовополонених кримінального переслідування у рамках загальнокримінального права на території Російської Федерації.

– Тобто на території Російської Федерації військовополонених судитимуть як терористів лише за причетність до організації, незалежно від дій, які конкретні військовослужбовці робили, – повідомив уповноважений.

Такі норми, за його словами, можуть застосовуватися навіть до цивільних осіб, якщо вони надавали допомогу або в інший спосіб взаємодіяли з полком Азов. Покарання за цими статтями передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

– Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звертаю увагу міжнародної спільноти на зловживання Російською Федерацією правом у сфері боротьби з тероризмом. Справжня мета таких дій Росії – приховати системні та масові порушення норм міжнародного права та скоєння військових злочинів у необґрунтованій війні проти України, – резюмував омбудсмен.

Фото: Полк Азов