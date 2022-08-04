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ООН запускает миссию по установлению фактов убийства бойцов ВСУ в Еленовке — генсек

Юля Захарченко, редактор ленты
ООН запускает миссию по установлению фактов убийства бойцов ВСУ в Еленовке — генсек
Фото: Офис генпрокурора

Организация Объединенных Наций запустит миссию по установлению фактов убийства украинских защитников в Еленовской колонии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, ООН получает запросы Российской Федерации и запросы от Украины о проведении расследования по событиям, которые произошли в Еленовке Донецкой области.

— Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов, — отметил генсек ООН.

Он заверил, что ООН ищет для этой миссии компетентных и независимых людей для проведения объективного расследования. Стоит отметить, что ООН выступала гарантом здоровья и жизни украинских бойцов, находившихся в оккупированной Еленовке.

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