Август, 03 в 22:17

Организация Объединенных Наций запустит миссию по установлению фактов убийства украинских защитников в Еленовской колонии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, ООН получает запросы Российской Федерации и запросы от Украины о проведении расследования по событиям, которые произошли в Еленовке Донецкой области.

— Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов, — отметил генсек ООН.

Он заверил, что ООН ищет для этой миссии компетентных и независимых людей для проведения объективного расследования. Стоит отметить, что ООН выступала гарантом здоровья и жизни украинских бойцов, находившихся в оккупированной Еленовке.