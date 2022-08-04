Серпень, 04 в 1:17

Міжнародний комітет Червоного Хреста не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Про це йдеться в заяві МКЧХ, оприлюдненій на сайті організації.

У повідомленні наголошується, що Червоний Хрест діє як нейтральний посередник, який сприяв безпечному вивезенню комбатантів із заводу Азовсталь у координації зі сторонами конфлікту.

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У організації зазначили, що з огляду на те, що на той час вони були військовополоненими, Червоний Хрест зареєстрував їх дані, щоб в майбутньому МКЧХ отримав дозвіл відвідувати цих полонених для перевірки їхнього стану та надання їм допомоги у підтримці зв’язку зі своїми сім’ями.

– Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках противника, оскільки це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Обов’язок сторін конфлікту – забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно гарантувати безпеку й охорону військовополонених, – йдеться у заяві.

Червоний Хрест додав, що його представники змогли відвідати деяких полонених, “утримуваних сторонами”, проте організація не має доступу до всіх утримуваних осіб, зокрема й тих, хто перебуває в Оленівській колонії.

Нагадаємо, після російського теракту в Оленівці, в результаті якого загинули українські військові, які знаходились у полоні, МКЧХ надіслав запит до колонії для можливості відвідати місце утримання, здійснити евакуацію поранених та передати необхідні медикаменти. Втім російська сторона не відреагувала на жоден із запитів МКЧХ.

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Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня Росія вбила українських полонених, які перебували у колонії в окупованому селищі Оленівка. Серед вбитих українських військовополонених були бійці полку Азов.

Наразі невідома точна кількість загиблих чи поранених українців, але Офіс генпрокурора заявляв про близько 40 загиблих та 130 поранених, коли ж президент Володимир Зеленський називав дані про понад 50 загиблих.

Україною вже була розпочата процедура повернення тіл загиблих військових.

Джерело: ICRC