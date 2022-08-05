Август, 05 в 20:38

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре 5 августа.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали “циничным” заявление российского президента Владимира Путина на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором говорилось об отсутствии намерений России применять ядерное оружие в Украине, поскольку на фоне этого РФ прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте.

Сейчас смотрят

В МИД напомнили, что после ввоза с начала августа 2022 года в помещение 1-го и 2-го блоков ЗАЭС, находящихся в стадии ремонта, военных грузовиков и внедорожников, наполненных оружием, сегодня произошли артиллерийские обстрелы территории возле промышленной площадки ЗАЭС.

В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС — Запорожская ТЭС.

– Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы, – пояснили в министерстве.

В МИД призвали мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира.

Фото: ЗАЭС