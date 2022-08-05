Серпень, 05 в 20:38

У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в Енергодарі 5 серпня.

Про це йдеться в заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві назвали “цинічною” заяву російського президента Володимира Путіна на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, в якій йшлося про відсутність намірів Росії застосовувати ядерну зброю в Україні, оскільки на тлі цього РФ вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті.

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У МЗС нагадали, що після ввезення з початку серпня 2022 року у приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають на стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків, наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС.

Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС – Запорізьку ТЕС.

– Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби, – пояснили у міністерстві.

У МЗС закликали світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.

Фото: ЗАЕС