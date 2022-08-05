Август, 05 в 6:30

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения плотно атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе с боеприпасами в Херсонском районе.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг. За минувшие сутки ВСУ уничтожили:

39 российских оккупантов;

четыре зенитно-ракетных системы С-300;

радиолокационную станцию ​​Имбирь;

автоматический миномет 82-го калибра Василек;

девять единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, украинские военные ликвидировали три склада оккупантов с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

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Также наши штурмовики атаковали два скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах, а вертолеты разбили вражеский опорный пункт в Николаевской области.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.