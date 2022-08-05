ВСУ уничтожили еще 3 склада с боеприпасами оккупантов и 4 ЗРК С-300 — ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения плотно атаковали вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе с боеприпасами в Херсонском районе.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг. За минувшие сутки ВСУ уничтожили:
- 39 российских оккупантов;
- четыре зенитно-ракетных системы С-300;
- радиолокационную станцию Имбирь;
- автоматический миномет 82-го калибра Василек;
- девять единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, украинские военные ликвидировали три склада оккупантов с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.
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Также наши штурмовики атаковали два скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах, а вертолеты разбили вражеский опорный пункт в Николаевской области.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.