Серпень, 05 в 6:30

Україніські ракетно-артилерійські підрозділи щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема й з боєприпасами в Херсонському районі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь. За минулу добу ЗСУ знищили:

39 російських окупантів;

чотири зенітно-ракетні системи С-300;

радіолокаційну станцію Імбир;

автоматичний міномет 82-го калібру Волошка;

дев ’ ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, українські військові ліквідували три склади окупантів з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

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Також наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах, а гелікоптери розбили ворожий опорний пункт у Миколаївській області.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.