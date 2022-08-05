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Факти / Україна

ЗСУ знищили ще 3 склади з боєприпасами окупантів і 4 ЗРК С-300 – ОК Південь

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Україніські ракетно-артилерійські підрозділи щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема й з боєприпасами в Херсонському районі.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь. За минулу добу ЗСУ знищили:

  • 39 російських окупантів;
  • чотири зенітно-ракетні системи С-300;
  • радіолокаційну станцію Імбир;
  • автоматичний міномет 82-го калібру Волошка;
  • девять одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, українські військові ліквідували три склади окупантів з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

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Також наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах, а гелікоптери розбили ворожий опорний пункт у Миколаївській області.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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