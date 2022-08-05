ЗСУ знищили ще 3 склади з боєприпасами окупантів і 4 ЗРК С-300 – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ
Україніські ракетно-артилерійські підрозділи щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема й з боєприпасами в Херсонському районі.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь. За минулу добу ЗСУ знищили:
- 39 російських окупантів;
- чотири зенітно-ракетні системи С-300;
- радіолокаційну станцію Імбир;
- автоматичний міномет 82-го калібру Волошка;
- дев’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Крім того, українські військові ліквідували три склади окупантів з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.
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Також наші штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах, а гелікоптери розбили ворожий опорний пункт у Миколаївській області.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.