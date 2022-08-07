Август, 06 в 22:01

В последнее время российская армия занялась активным перебрасыванием десятков батальонно-тактических групп из украинского Донбасса на Юг нашей страны.

Подобные маневры агрессоров могут означать как то, что они хотят обезопасить от украинского контрнаступления районы, захваченные за пять месяцев полномасштабной войны, так и то, что они могут попытаться пойти в еще одно наступление – количество и состав перебрасываемых группировок довольно велик.

Какую ситуацию прогнозируют на фронте эксперты в ближайшие недели, могут ли начаться активные бои в южном направлении, а также к чему именно вероятно готовятся россияне – читайте в материале Фактов ICTV.

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Новая фаза войны

Официальные лица подтверждают информацию, которую ранее публиковали украинские и западные эксперты – боевые действия на Донбассе все больше замедляются, но не прекращаются, и в то же время россияне активно подтягивают войска и технику из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Соответствующее видео появилось в сети 30 июля – там показан эшелон техники с маркировкой V, которая означает ее принадлежность к Восточному военному округу РФ.

В Минобороны Британии подчеркивают: полномасштабная война Украины с Россией вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, которая простирается на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр.

Разведка подчеркивает, что агрессоры перемещают БТГ, а также длинные колонны военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения с Донбасса, Мелитополя, Бердянска на юго-запад Украины.

Там уточняют, что это может происходить как в ожидании контрнаступления ВСУ, так и в рамках нового возможного наступления россиян.

Тем временем армия Украины сосредоточена на ударах по мостам, складам боеприпасов и железнодорожному сообщению во временно оккупированных частях южных областей – включая стратегически важную железнодорожную ветку, которая соединяет Херсон с Крымом.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Вооруженные силы Украины, возможно, начинают перехватывать стратегическую инициативу в этой войне.

Украинские защитники, в частности, заставляют россиян перераспределить силы и изменить приоритеты в боевых действия – агрессоры все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области из Славянска и Северска, которые она, похоже, оставила.

– Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления вместе с резким ослаблением российских сил в целом, пожалуй, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны, – подчеркивают в Институте.

Там признают, что россияне и раньше, бывало, отводили свои войска или прекращали наступление на Харьков и в южном направлении. Однако тогда оккупанты делали это по собственной инициативе, тогда как сейчас ситуация больше похожа на ту, где РФ реагирует на угрозу со стороны ВСУ.

Что говорят официально

В понедельник, 1 августа, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live подтвердил присутствие группировки российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области – там же, где находится Херсон.

Тем временем Оперативное командование ВСУ Юг официально сообщило о создании “ударной группировки на Криворожском направлении”.

Арестович отметил, что россияне хотят напасть на Кривой Рог, пойти на Николаев, охватывая его с севера и попытаться прорваться из Снегиревки на Вознесенск возле Николаева. По его словам, агрессоры уже пытались воплотить такой план.

Он заявил, что РФ сосредоточила на Юге около 30 батальонно-тактических групп (БТГр) – это более 20 тысяч бойцов по полному штату, чего может быть достаточно не только для защиты.

Однако Арестович утверждает, что эти БТГр “не могут похвастаться полным штатом”, а также – высокой степенью боеготовности.

По его словам, готовность россиян к наступлению – 6-8 августа. Что, по его данным, не означает, что они пойдут в наступление именно в этот или на следующий день.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, тем временем, подчеркнул, что российские оккупанты физически не смогут в ближайшее время захватить Николаев.

Он оценивает, что оккупанты могут планировать взять Николаев “где-то за полгода”, и в первую очередь они будут пытаться выйти на админграницу Херсонщины, чтобы “зафиксировать хоть какую-то победу”.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов призывает с осторожностью относиться к любой информации о сроках обострения ситуации на Юге страны.

Данилов подчеркнул, что необходимо “набраться терпения” относительно контрнаступления, так как сроки определяют военные в соответствии с оперативной ситуацией, которая складывается на фронте.

Зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что российские войска миксируют свои военные колонны с гражданским транспортом, переправляя войска через понтонную переправу.

Таким образом оккупанты лишают ВСУ возможности бить по ним как по целям.

Прогнозы экспертов

Военный эксперт Михаил Жирохов подчеркнул в эфире одного из украинских телеканалов, что российские генералы распределяют свои силы на три основных направления, так как не знают, где именно будет активизация боевых действий.

Он подчеркнул, что обострение на поле боя будет в любом случае с августа по сентябрь – летнюю военную кампанию нужно заканчивать, с середины октября до середины марта следующего года активные действия вести будет очень сложно.

Тем временем военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец отмечает, что для него перемещение и применение 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ в Херсонскую и Запорожскую области является своеобразным маркером – показателем того, куда именно приковано внимание генштаба россиян.

В частности, как считает Машовец, такая перегруппировка россиян в перспективе угрожает Запорожью.

– Лично по моему мнению, противник собирается наступать по обоим берегам Днепра на север. То есть на Никополь-Запорожье (по правому берегу) и почти одновременно с другой стороны (вдоль левого берега) тоже на Запорожье. Но не сразу, и даже не завтра, а только после “решения неотложных проблемных вопросов” в Южной операционной зоне, – сообщил Машковец у себя в соцсетях.

Тем временем экс-офицер главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов предположил в эфире телемарафона, что россияне сосредоточат главные усилия в направлении Вознесенска к северу от Николаева.

– Вознесенск – это их политическая задача с начала войны. Они наступали Херсон-Николаев-Вознесенск и дальше пытались переправиться в Одессу и Приднестровье, – пояснил он.

Отметим, что россияне периодически упоминают “коридор” к Приднестровью как одну из целей полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал одному из украинских СМИ, что россияне перебрасывают войска потому, что для них ситуация на Донбассе складывается очень негативно.

На Юге же сложилась ситуация, в которой их группировка на криворожском и херсонском направлениях, на западном берегу Днепра фактически находится в окружении.

– Там у них разрушены мосты. Если они не смогут эффективно наладить логистику, снабжение личного состава и боеприпасов, то фактически они уже находятся в окружении. То есть у них есть выход: либо сдаваться, либо продолжать что-то выдумывать. Они решили выдумывать, – пояснил Самусь.

Он отметил, что российские генералы не могут доложить Путину, что они отходят от Херсона, однако им и раньше приходилось объявлять о “жесте доброй воли” на острове Змеином, в Киевской области и Киеве.

– Это же сейчас происходит в Херсонской и Запорожской области – особенно в Херсонской, где россияне сейчас находятся в очень затруднительной ситуации. Поэтому они пытаются перекидывать туда подкрепление для того, чтобы попытаться пойти в наступление на криворожском направлении, и, возможно, на николаевском – и сломать ту ситуацию, которую сейчас сформировала украинская армия, – сообщил военный эксперт.

В то же время он выразил уверенность, что агрессорам это не удастся. Он оценил такую попытку как “хаотичную, непродуманную, эмоциональную реакцию”.

– Они уже даже снимают войска с Донбасса, несмотря на то, что существует политическое задание от Путина – любой ценой оккупировать Донбасс. Они с этой задачей не справились, но вынуждены сейчас перебрасывать силы на херсонское направление, потому что там вообще ситуация аховая и они пытаются как-то из этой ситуации выйти, – резюмировал Самусь.

Он подчеркнул, что в результате все “будет еще хуже, потому что будет взято в плен и уничтожено еще больше российских войск”.

Аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков согласился с такой оценкой – он напомнил, что с острова Змеиный оккупанты ушли после мощного систематического поражения, которое Украина наносила по самому острову, плюс – россиянам дали поняли, что системе снабжения сил на острове конец.

– Это к теме того, как московитов наши армейцы могут попросить с правого берега Днепра на Херсонщине. Это не обязательно должна быть классика наступательной операции типа WWII. Как показала практика Змеиного – хватает систематического давления тех, кто на передке, плюс давление на коммуникации/снабжение, – пояснил он у себя в соцсетях.

Белесков подчеркивает, что новая серьезная попытка агрессоров двигаться вперед означает, что в Кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели.

– Политика, которая ставит задачи больше, чем могут военные, это путь вникуда. Прежде всего пустое сожжение ресурсов… По-моему, заводить большие силы на правый берег Днепра на Херсонщине, пока 4 линии коммуникаций под огневым контролем ВСУ, это еще один верх идиотизма от московитов, – оценил он.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире одного из телеканалов, что оккупанты концентрируют усилия на Николаевском направлении, чтобы пойти ва-банк и попытаться отыграть ситуацию в свою пользу.

Тем временем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что по его мнению россияне перебрасывают войска на Херсонщине в первую очередь не для нападения, а для того, чтобы защищаться.

Однако тактика и стратегия, избранные ВСУ, по его словам, не позволят агрессорам правильно сработать в этой ситуации.

– Я не думаю, что россиянам хватит тех сил, которые они перекинули. Некоторые из подразделений еще вообще не доукомплектованы, – сказал Мусиенко в эфире одного из телеканалов.

Он считает, что у россиян сейчас нет необходимого потенциала и возможностей – как логистически, так и с обеспечением, – чтобы наступать на тот же Кривой Рог.

Источники: Константин Машовец, ISW, Минобороны Британии, РБК, Николай Белесков, Эспрессо, 24 канал