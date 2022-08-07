Серпень, 06 в 22:01

Останнім часом російська армія зайнялася активним перекиданням десятків батальйонно-тактичних груп з українського Донбасу на Південь нашої країни.

Подібні маневри агресорів можуть означати як те, що вони хочуть убезпечити від українського контрнаступу райони, захоплені за п’ять місяців повномасштабної війни, так і те, що вони можуть спробувати піти в ще один наступ – кількість і склад угруповань, що перекидаються, досить велика.

Яку ситуацію прогнозують на фронті експерти найближчими тижнями, чи можуть розпочатися активні бої у південному напрямку, а також до чого саме ймовірно готуються росіяни – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Нова фаза війни

Офіційні особи підтверджують інформацію, яку раніше публікували українські та західні експерти – бойові дії на Донбасі все більше сповільнюються, але не припиняються, і водночас росіяни активно підтягують війська та техніку із тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

Відповідне відео з’явилося в мережі 30 липня – там показано ешелон техніки з маркуванням V, яке означає її приналежність до Східного військового округу РФ.

У Міноборони Британії наголошують: повномасштабна війна України з Росією ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту завдовжки приблизно 350 км, яка тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро.

Розвідка наголошує, що агресори переміщують БТГ, а також довгі колони військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння з Донбасу, Мелітополя, Бердянська на південний захід України.

Там уточнюють, що це може відбуватися як в очікуванні контрнаступу ЗСУ, так і в рамках нового можливого наступу росіян.

Тим часом армія України зосереджена на ударах по мостах, складах боєприпасів та залізничному сполученню у тимчасово окупованих частинах південних областей – включаючи стратегічно важливу залізничну гілку, що об’єднує Херсон із Кримом.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Збройні сили України, вірогідно, починають перехоплювати стратегічну ініціативу у цій війні.

Українські захисники, зокрема, змушують росіян перерозподілити сили та змінити пріоритети у бойові дії – агресори все частіше перекидають особовий склад та техніку до Херсонської та західної частини Запорізької області зі Слов’янська та Сіверська, які вона, схоже, залишила.

– Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції цього контрнаступу разом із різким ослабленням російських сил загалом, мабуть, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни, – наголошують в Інституті.

Там визнають, що росіяни і раніше, бувало, відводили свої війська або припиняли наступ на Харків та у південному напрямку. Однак тоді окупанти робили це за власною ініціативою, тоді як зараз ситуація більше схожа на ту, де РФ реагує на загрозу з боку ЗСУ.

Що кажуть офіційно

У понеділок, 1 серпня, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live підтвердив присутність угруповання російських десантників на правому березі Дніпра на Херсонщині – там, де знаходиться Херсон.

Тим часом Оперативне командування ЗСУ Північ офіційно повідомило про створення “ударного угруповання на Криворізькому напрямку”.

Арестович зазначив, що росіяни хочуть напасти на Кривий Ріг, піти на Миколаїв, охоплюючи його з півночі та спробувати прорватися зі Снігурівки на Вознесенськ біля Миколаєва. За його словами, агресори вже намагалися втілити такий план.

Він заявив, що РФ зосередила на Півдні близько 30 батальйонно-тактичних груп (БТГр) – це понад 20 тисяч бійців за повним штатом, чого може бути достатньо не лише для захисту.

Однак Арестович стверджує, що ці БТГр “не можуть похвалитися повним штатом”, а також високим ступенем боєготовності.

За його словами, готовність росіян до наступу – 6-8 серпня. Що, за його даними, не означає, що вони підуть у наступ саме цього чи наступного дня.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, тим часом, наголосив, що російські окупанти фізично не зможуть найближчим часом захопити Миколаїв.

Він оцінює, що окупанти можуть планувати взяти Миколаїв “десь за півроку”, і насамперед вони намагатимуться вийти на адмінкордон Херсонщини, щоб “зафіксувати бодай якусь перемогу”.

Тим часом, секретар РНБО Олексій Данілов закликає з обережністю ставитися до будь-якої інформації про терміни загострення ситуації на Півдні країни.

Данілов наголосив, що необхідно “набратися терпіння” щодо контрнаступу, оскільки терміни визначають військові відповідно до оперативної ситуації, яка складається на фронті.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що російські війська міксують свої військові колони з цивільним транспортом, переправляючи війська через понтонну переправу.

Таким чином, окупанти позбавляють ЗСУ можливості бити по них як по цілям.

Прогнози експертів

Військовий експерт Михайло Жирохов наголосив в ефірі одного з українських телеканалів, що російські генерали розподіляють свої сили на три основні напрями, оскільки не знають, де саме буде активізація бойових дій.

Він наголосив, що загострення на полі бою буде у будь-якому випадку з серпня по вересень – літню військову кампанію треба закінчувати, з середини жовтня до середини березня наступного року проводити активні дії буде дуже складно.

Тим часом військовий оглядач, координатор групи Інформаційний опір Костянтин Машовець зазначає, що для нього переміщення та застосування 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ до Херсонської та Запорізької областей є своєрідним маркером – показником того, куди саме прикута увага генштабу росіян.

Зокрема, як вважає Машовець, таке перегрупування росіян у перспективі загрожує Запоріжжю.

– Особисто на мою думку, противник збирається наступати по обидва береги Дніпра на північ. Тобто на Нікополь-Запоріжжя (правий берег) і майже одночасно з іншого боку (вздовж лівого берега) теж на Запоріжжі. Але не одразу, і навіть не завтра, а лише після “вирішення невідкладних проблемних питань” у Південній операційній зоні, – повідомив Машковець у себе в соцмережах.

Тим часом ексофіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олег Жданов припустив в ефірі телемарафону, що росіяни зосередять головні зусилля у напрямку Вознесенська на північ від Миколаєва.

– Вознесенськ – це їхнє політичне завдання з початку війни. Вони наступали Херсон-Миколаїв-Вознесенськ і далі намагалися переправитися до Одеси та Придністров’я, – пояснив він.

Зазначимо, що росіяни періодично згадують коридор до Придністров’я як одну з цілей повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом, заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав одному з українських ЗМІ, що росіяни перекидають війська тому, що для них ситуація на Донбасі складається дуже негативно.

На Півдні ж склалася ситуація, в якій їхнє угруповання на криворізькому та херсонському напрямках на західному березі Дніпра фактично перебуває в оточенні.

– Там у них зруйновано мости. Якщо вони не зможуть ефективно налагодити логістику, постачання особового складу та боєприпасів, то фактично вони вже знаходяться в оточенні. Тобто вони мають вихід: або здаватися, або продовжувати щось вигадувати. Вони вирішили вигадувати, – пояснив Самусь.

Він зазначив, що російські генерали не можуть доповісти Путіну, що вони відходять від Херсона, проте їм і раніше доводилося оголошувати про “жест доброї волі” на острові Зміїному, Київській області та Києві.

– Те саме зараз відбувається у Херсонській та Запорізькій області – особливо у Херсонській, де росіяни зараз перебувають у дуже скрутній ситуації. Тому вони намагаються перекидати туди підкріплення для того, щоб спробувати піти у наступ на криворізькому напрямку, і, можливо, на миколаївському – і зламати ту ситуацію, яку зараз сформувала українська армія, – повідомив військовий експерт.

Водночас, він висловив упевненість, що агресорам це не вдасться. Він оцінив таку спробу як “хаотичну, непродуману, емоційну реакцію”.

– Вони вже навіть знімають війська з Донбасу, незважаючи на те, що існує політичне завдання від Путіна – за будь-яку ціну окупувати Донбас. Вони із цим завданням не впоралися, але змушені зараз перекидати сили на херсонський напрямок, бо там взагалі ситуація ахова і вони намагаються якось із цієї ситуації вийти, – резюмував Самусь.

Він підкреслив, що в результаті все “буде ще гіршим, бо буде взято в полон і знищено ще більше російських військ”.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, військовий експерт Микола Бєлєсков погодився з такою оцінкою – він нагадав, що з острова Зміїний окупанти пішли після потужного систематичного ураження, яке Україна завдавала по самому острову, плюс – росіянам дали зрозуміли, що системі постачання сил на острові кінець.

– Це до теми того, як московитів наші армійці можуть попросити з правого берега Дніпра на Херсонщині. Це не обов’язково має бути класика наступальної операції типу WWII. Як показала практика Зміїного – вистачає систематичного тиску тих, хто на передку, плюс тиск на комунікації/постачання, – пояснив він у себе в соцмережах.

Бєлєсков підкреслює, що нова серйозна спроба агресорів рухатися вперед означає, що в Кремлі не можуть співвіднести наявний військовий потенціал та політичні цілі.

– Політика, яка ставить завдання більше, ніж можуть військові, – це шлях у нікуди. Насамперед порожнє спалення ресурсів… На мою думку, заводити великі сили на правий берег Дніпра на Херсонщині, поки 4 лінії комунікацій під вогневим контролем ЗСУ, це ще один верх ідіотизму від московитів, – оцінив він.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі одного з телеканалів, що окупанти концентрують зусилля на Миколаївському напрямку, щоб піти ва-банк та спробувати відіграти ситуацію на свою користь.

Тим часом, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що на його думку росіяни перекидають війська на Херсонщині насамперед не для нападу, а для того, щоб захищатися.

Проте тактика та стратегія, обрані ЗСУ, за його словами, не дозволять агресорам правильно спрацювати у цій ситуації.

– Я не думаю, що росіянам вистачить тих сил, які вони перекинули. Деякі з підрозділів ще взагалі недоукомплектовані, – сказав Мусієнко в ефірі одного з телеканалів.

Він вважає, що росіяни зараз не мають необхідного потенціалу та можливостей – як логістично, так і із забезпеченням, – щоб наступати на той же Кривий Ріг.

Джерела: Костянтин Машовець, ISW, Міноборони Британії, РБК, Микола Бєлєсков, Еспресо, 24 канал