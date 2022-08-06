Август, 06 в 12:17

Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской агентурной сети, которая разведывала позиции ВСУ вблизи восточного фронта.

В частности, злоумышленники собирали данные о дислокации и перемещении подразделений украинских военных в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донбасса.

Кроме того, они “докладывали” агрессорам о последствиях обстрелов региона, масштабе разрушений жилых домов и объектах гражданской инфраструктуры.

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— Одним из “связных” сети был представитель оккупационной администрации РФ — “должностное лицо” так называемого верховного суда “ДНР”, причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев. В состав агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения, — сообщили в СБУ.

Они передавали захватчикам собранные данные через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.