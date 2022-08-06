Передавали дані про ЗСУ: на Донеччині ліквідували російську агентурну мережу
Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка розвідувала позиції ЗСУ поблизу східного фронту.
Зокрема, зловмисники збирали дані про дислокацію та переміщення підрозділів українських військових у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.
Крім того, вони “доповідали” агресорам щодо наслідків обстрілів регіону, масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
– Одним зі “зв’язкових” мережі був представник окупаційної адміністрації РФ – “посадовець” так званого верховного суду ДНР, причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців. До складу агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, завербованих спецслужбами РФ після початку повномасштабного вторгнення, – повідомили в СБУ.
Вони передавали загарбникам зібрані дані через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.