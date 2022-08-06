Серпень, 06 в 12:17

Служба безпеки України припинила діяльність російської агентурної мережі, яка розвідувала позиції ЗСУ поблизу східного фронту.

Зокрема, зловмисники збирали дані про дислокацію та переміщення підрозділів українських військових у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Крім того, вони “доповідали” агресорам щодо наслідків обстрілів регіону, масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

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– Одним зі “зв’язкових” мережі був представник окупаційної адміністрації РФ – “посадовець” так званого верховного суду ДНР, причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців. До складу агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, завербованих спецслужбами РФ після початку повномасштабного вторгнення, – повідомили в СБУ.

Вони передавали загарбникам зібрані дані через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.