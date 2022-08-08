Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 42 340 российских оккупантов, за минувшие сутки — еще 140.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще шесть вражеских танков, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 811 (+6);
- боевые бронированные машины – 4 070 (+15);
- артиллерийские системы – 960 (+2);
- РСЗО – 261 (+1);
- средства ПВО – 132;
- самолеты – 223;
- вертолеты – 192 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4);
- крылатые ракеты – 182;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 993 (+15);
- специальная техника – 86.
Наибольшие потери российские захватчики понесли на Донецком направлении.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.