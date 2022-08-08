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Факты / Украина

Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Еще 140 ликвидированных оккупантов и сбитый вертолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 42 340 российских оккупантов, за минувшие сутки — еще 140.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще шесть вражеских танков, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 811 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4 070 (+15);
  • артиллерийские системы – 960 (+2);
  • РСЗО – 261 (+1);
  • средства ПВО – 132;
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 192 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4);
  • крылатые ракеты – 182;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 993 (+15);
  • специальная техника – 86.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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