Август, 08 в 9:41

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 42 340 российских оккупантов, за минувшие сутки — еще 140.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные также уничтожили еще шесть вражеских танков, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский вертолет и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 811 (+6);

боевые бронированные машины – 4 070 (+15);

артиллерийские системы – 960 (+2);

РСЗО – 261 (+1);

средства ПВО – 132;

самолеты – 223;

вертолеты – 192 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4);

крылатые ракеты – 182;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 993 (+15);

специальная техника – 86.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.