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Факти / Україна

Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 42 340 російських окупантів, за минулу добу – ще 140.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українській військові також знищили ще шість ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 811 (+6);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 070 (+15);
  • артилерійські системи – 960 (+2);
  • РСЗВ – 261 (+1);
  • засоби ППО – 132;
  • літаки – 223;
  • гелікоптери – 192 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);
  • крилаті ракети – 182;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 993 (+15);
  • спеціальна техніка – 86.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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