Серпень, 08 в 9:41

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 42 340 російських окупантів, за минулу добу – ще 140.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українській військові також знищили ще шість ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 811 (+6);

бойові броньовані машини ‒ 4 070 (+15);

артилерійські системи – 960 (+2);

РСЗВ – 261 (+1);

засоби ППО – 132;

літаки – 223;

гелікоптери – 192 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);

крилаті ракети – 182;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 993 (+15);

спеціальна техніка – 86.

Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.