Ще 140 ліквідованих окупантів і збитий гелікоптер: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 42 340 російських окупантів, за минулу добу – ще 140.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українській військові також знищили ще шість ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий гелікоптер і чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 811 (+6);
- бойові броньовані машини ‒ 4 070 (+15);
- артилерійські системи – 960 (+2);
- РСЗВ – 261 (+1);
- засоби ППО – 132;
- літаки – 223;
- гелікоптери – 192 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);
- крилаті ракети – 182;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 993 (+15);
- спеціальна техніка – 86.
Найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.