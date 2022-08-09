Ракетный обстрел Черкасской области: в Умани скончался один из пострадавших
В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманский район Черкасской области 8 августа.
Об этом днем 9 августа сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
– Врачи делали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось – травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Соболезнования родным и близким, – отметил Игорь Табурец.
Состояние другого пострадавшего – средней тяжести, но стабильное.
Напомним, 8 августа Черкасская область находилась под угрозой ракетных обстрелов восемь раз.
Остатки вражеской ракеты, сбитой утром силами противовоздушной обороны, повредили объект гражданской инфраструктуры и травмировали двух человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
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Источник: Игорь Табурец