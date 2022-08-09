Август, 09 в 14:27

В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманский район Черкасской области 8 августа.

Об этом днем ​​9 августа сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

– Врачи делали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось – травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Соболезнования родным и близким, – отметил Игорь Табурец.

Состояние другого пострадавшего – средней тяжести, но стабильное.

Сейчас смотрят

Напомним, 8 августа Черкасская область находилась под угрозой ракетных обстрелов восемь раз.

Остатки вражеской ракеты, сбитой утром силами противовоздушной обороны, повредили объект гражданской инфраструктуры и травмировали двух человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец