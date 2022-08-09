Ракетний обстріл Черкащини: в Умані помер один із постраждалих
У лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманський район Черкаської області 8 серпня.
Про це вдень 9 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
– Лікарі робили все можливе, але врятувати постраждалого не вдалося – травми, які він дістав, виявились несумісними з життям. Співчуття рідним і близьким, – зазначив Ігор Табурець.
Стан іншого потерпілого – середньої тяжкості, але стабільний.
Нагадаємо, що 8 серпня Черкаська область перебувала під загрозою ракетних обстрілів вісім разів.
Залишки ворожої ракети, яку вранці збили сили протиповітряної оборони, пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури та травмували двох людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.
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Джерело: Ігор Табурець