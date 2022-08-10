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Факты / Украина

Девять российских самолетов и 15 танков уничтожили ВСУ за сутки – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Девять российских самолетов и 15 танков уничтожили ВСУ за сутки – Генштаб
Фото: Depositphotos

Ориентировочные потери России в войне против Украины по состоянию на 10 августа достигли 42 800 военных, в частности 160 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Больше всего – на Донецком направлении.

По данным Генштаба, наши защитники также уничтожили много военной техники, среди прочего – девять российских самолетов и столько же беспилотников, 15 танков, 10 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем.

 

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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 10 августа:

  • личный состав – около 42 800 (+160) ликвидировано;
  • танки – 1 832 (+15);
  • боевые бронированные машины – 4 086 (+10);
  • артиллерийские системы – 971 (+7);
  • РСЗО – 261;
  • средства ПВО – 133;
  • самолеты – 232 (+9);
  • вертолеты – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 766 (+9);
  • крылатые ракеты – 185;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 005 (+7);
  • специальная техника – 89 (+2).
Скільки літаків втратила РФ

Фото: Факти ICTV

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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