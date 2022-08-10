Девять российских самолетов и 15 танков уничтожили ВСУ за сутки – Генштаб
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Ориентировочные потери России в войне против Украины по состоянию на 10 августа достигли 42 800 военных, в частности 160 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Больше всего – на Донецком направлении.
По данным Генштаба, наши защитники также уничтожили много военной техники, среди прочего – девять российских самолетов и столько же беспилотников, 15 танков, 10 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем.
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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 10 августа:
- личный состав – около 42 800 (+160) ликвидировано;
- танки – 1 832 (+15);
- боевые бронированные машины – 4 086 (+10);
- артиллерийские системы – 971 (+7);
- РСЗО – 261;
- средства ПВО – 133;
- самолеты – 232 (+9);
- вертолеты – 193;
- БПЛА оперативно-тактического уровня 766 (+9);
- крылатые ракеты – 185;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 005 (+7);
- специальная техника – 89 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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