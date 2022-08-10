Август, 10 в 9:33

Ориентировочные потери России в войне против Украины по состоянию на 10 августа достигли 42 800 военных, в частности 160 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Больше всего – на Донецком направлении.

По данным Генштаба, наши защитники также уничтожили много военной техники, среди прочего – девять российских самолетов и столько же беспилотников, 15 танков, 10 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем.

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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 10 августа:

личный состав – около 42 800 (+160) ликвидировано;

танки – 1 832 (+15);

боевые бронированные машины – 4 086 (+10);

артиллерийские системы – 971 (+7);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 133;

самолеты – 232 (+9);

вертолеты – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня 766 (+9);

крылатые ракеты – 185;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 005 (+7);

специальная техника – 89 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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