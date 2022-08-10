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Факти / Україна

Дев’ять російських літаків та 15 танків знищили ЗСУ за добу – Генштаб

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дев’ять російських літаків та 15 танків знищили ЗСУ за добу – Генштаб
Фото: Depositphotos

Орієнтовні втрати Росії у війні проти України станом н 10 серпня сягнули 42 800 військових, зокрема 160 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Найбільше – на Донецькому напрямку.

За даними Генштабу, наші захисники також знищили багато військової техніки, серед іншого – дев’ять російських літаків і стільки ж безпілотників, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем.

 

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Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 10 серпня:

  • особовий склад – близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано;
  • танки – 1 832 (+15 );
  • бойові броньовані машини – 4 086 (+10);
  • артилерійські системи – 971 (+7);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 133;
  • літаки – 232 (+9);
  • гелікоптери – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 766 (+9);
  • крилаті ракети – 185;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільн техніка та автоцистерни – 3 005 (+7);
  • спеціальна техніка – 89 (+2).
Скільки літаків втратила РФ

Фото: Факти ICTV

Джерело: Генштаб ЗСУ
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