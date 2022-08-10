Серпень, 10 в 9:33

Орієнтовні втрати Росії у війні проти України станом н 10 серпня сягнули 42 800 військових, зокрема 160 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Найбільше – на Донецькому напрямку.

За даними Генштабу, наші захисники також знищили багато військової техніки, серед іншого – дев’ять російських літаків і стільки ж безпілотників, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем.

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Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 10 серпня: