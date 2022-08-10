Дев’ять російських літаків та 15 танків знищили ЗСУ за добу – Генштаб
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Орієнтовні втрати Росії у війні проти України станом н 10 серпня сягнули 42 800 військових, зокрема 160 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Найбільше – на Донецькому напрямку.
За даними Генштабу, наші захисники також знищили багато військової техніки, серед іншого – дев’ять російських літаків і стільки ж безпілотників, 15 танків, 10 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем.
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Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого до 10 серпня:
- особовий склад – близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано;
- танки – 1 832 (+15 );
- бойові броньовані машини – 4 086 (+10);
- артилерійські системи – 971 (+7);
- РСЗВ – 261;
- засоби ППО – 133;
- літаки – 232 (+9);
- гелікоптери – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня 766 (+9);
- крилаті ракети – 185;
- кораблі /катери – 15;
- автомобільн техніка та автоцистерни – 3 005 (+7);
- спеціальна техніка – 89 (+2).