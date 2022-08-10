Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Генерал Марченко: Знищення Кримського мосту необхідне для звільнення півострова

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Кримський міст
Фото: Depositphotos

Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк, запевнив генерал-майор Дмитро Марченко.

– Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що “це моє”, – наголосив він.

За його словами, необхідна умова для звільнення українського півострова – знищення Кримського мосту.

– Так, це необхідний захід для того, щоби позбавити їх можливості надавати резерви і підсилювати свої війська з території Росії, – пояснив генерал.

Найближчим часом Україна може отримати ракети ATACMS дальністю польоту до 300 км, яка покриває Крим та Керченський міст.

Зараз дивляться
Читайте
Знищення Керченського мосту: які шанси України та що може стати перепоною

Джерело: РБК-Україна
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка