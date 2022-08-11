Одяг офіціантів з символом Z у Чорногорії: МЗС України направило ноту протесту
У чорногорській Підгориці, в кафе під назвою Руски Бар, на робочому одязі офіціантів зображена окупаційна символіка росіян – літера Z.
Посольство України надіслало ноту протесту до відповідних органів влади Чорногорії і чекатиме на офіційну реакцію.
– Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало і відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу, – йдеться у повідомленні.
Джерело: Посольство України
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Фото: Посольство України