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Факти / Україна

Одяг офіціантів з символом Z у Чорногорії: МЗС України направило ноту протесту

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Одяг офіціантів з символом Z у Чорногорії: МЗС України направило ноту протесту

У чорногорській Підгориці, в кафе під назвою Руски Бар, на робочому одязі офіціантів зображена окупаційна символіка росіян – літера Z.

Посольство України надіслало ноту протесту до відповідних органів влади Чорногорії і чекатиме на офіційну реакцію.

 – Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало і відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Посольство України

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Фото: Посольство України

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