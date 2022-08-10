Август, 10 в 9:43

Число жертв ночного обстрела Никопольского района Днепропетровской области 10 августа возросло до 13.

Обновлено в 09.43. Утром в больнице Марганца скончались двое раненых.

– Врачи боролись, но не смогли их спасти… – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

11 человек ранены. Пятеро из них – в тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

Никопольский район в ночь на 10 августа российские войска дважды обстреляли из Градов.

Армия РФ направила по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

– Враг сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах, – сообщил руководитель ОВА.

Под огонь также попали Марганец и Мировская община.

К семи часам утра в Марганце было десять погибших и 11 пострадавших. Десятерых госпитализировали в больницу, семеро из них были в тяжелом состоянии.

В городе повреждено более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дом культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан – без света. Работают аварийные бригады электриков.

В Высшетарасовке Мировской общины погибла одна женщина – ее дом полностью разрушен вражеским снарядом.

Пострадали супруги. Женщина с ранениями в состоянии средней тяжести находится в больнице. Ее муж лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газопровода. По словам Валентина Резниченко, около тысячи человек остались без газа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко