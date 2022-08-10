“Референдумы” РФ не имеют перспективы: Верещук призвала не идти на сотрудничество с оккупантами

Август, 10 в 16:23

Проведение так называемых референдумов россиянами на временно оккупированных территориях Украины не имеет никакой перспективы.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Я спокойна, потому что знаю, что это ничтожные попытки Кремля в двух случаях. Первый – это объяснить внутри страны людям, за что погибли десятки тысяч и будут дальше погибать еще десятки тысяч людей РФ. Этот “референдум” действительно жалкая попытка это объяснить. А второй аспект направлен на Запад. Они хотят сказать Западу, что мы провели “референдум”, но непонятно чего. Ведь они (россияне, — Ред.) то “ХНР” создают, то “Таврическую губернию”, или присоединяются к России.

Верещук подчеркнула, что таким образом Кремль хочет сказать Западу — “не давайте им оружия, потому что это будет означать войну с Россией”.

Сейчас смотрят

Она также рассказала, насколько опасно участвовать оставшимся на оккупированных территориях украинцам в российских “референдумах”. Верещук добавила, что лучшее, что может сделать гражданин Украины, это эвакуироваться с оккупированной территории и найти возможность уехать.

— 110 статья УК Украины четко говорит, что это посягательство на территориальную целостность и суверенитет. До 10 лет с конфискацией будут получать люди, которые попытаются помогать оккупанту участвовать в “референдумах”, — подчеркнула Верещук.

Она также добавила, что на данный момент разработали законопроект, в котором четко будет поделено то, что будет считаться коллаборантством, а что не будет таким признаваться.