“Референдуми” РФ не мають перспективи: Верещук закликала не йти на співпрацю з окупантами

Серпень, 10 в 16:23

Проведення так званих референдумів росіянами на тимчасово окупованих територіях України не мають жодної перспективи.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

— Я спокійна, бо знаю, що це нікчемні спроби Кремля у двох випадках. Перший – це пояснити всередині країни людям, за що загинули десятки тисяч і будуть далі гинути ще десятки тисяч людей РФ. Цей “референдум”, дійсно, жалюгідна спроба це пояснити. А другий аспект спрямований на Захід. Вони хочуть сказати Заходу, що ми провели “референдум”, але не зрозуміло чого. Бо вони (росіяни, – Ред.) то “ХНР” створюють, то “Таврійську губернію”, або приєднуються до Росії.

Верещук наголосила, що таким чином Кремль хоче сказати Заходу – “не давайте їм зброї, бо це означатиме війну з Росією”.

Зараз дивляться

Вона також розповіла, наскільки небезпечно брати участь українцям, які залишилися на окупованих територіях, у російських “референдумах”. Верещук додала, що найкраще, що може зробити громадянин України, це евакуюватися з окупованої території та знайти змогу виїхати.

— 110 стаття КК України чітко говорить, що це посягання на територіальну цілісність та суверенітет. До 10 років з конфіскацією будуть отримувати такі люди, які спробують допомагати окупанту брати участь у “референдумах”, – наголосила Верещук.

Вона також додала, що наразі розробили законопроєкт, в якому чітко буде поділено те, що вважатиметься колаборантством, а що не буде таким визнаватися.