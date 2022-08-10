РФ на оккупированных территориях рассказывает басни, что Украину якобы “уже поделили”

Август, 10 в 14:24

На оккупированных территориях Украины оккупанты проводят пропагандистскую кампанию, направленную на разочарование среди жителей в украинской власти и возможности освобождения. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Сообщается, что руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом. Оккупанты приказали говорить персоналу, что Украину, якобы “уже поделили”, а на территории западных областей якобы “ввели в обращение польские злотые”.

Также пропагандисты разгоняют информацию, что “в большинстве магазинов двойные ценники”.

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Разведка утверждает, что нарратив захватчиков такой: От России некуда бежать. Украина не та, какой была.

Подобные мероприятия направлены на подрыв морально-психологической устойчивости оставшегося в городе проукраински настроенного населения.

В ГУР отмечают, что всем жителям оккупированных территорий следует помнить, что все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие.

Ранее сообщалось, что российские захватчики планируют “покупать” голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума о присоединении к РФ.

По информации Херсонской облгосадминистрации, на территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.