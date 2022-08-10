РФ на окупований територіях розповідає байки, що Україну нібито “вже поділили”

Серпень, 10 в 14:24

На окупований територіях України окупанти проводять пропагандистську кампанію, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення. Про це повідомляє ГУР МО України.

Повідомляється, що керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом. Окупанти наказали говорити персоналу, що Україну нібито “вже поділили”, а на території західних областей нібито “ввели в обіг польські злоті”.

Також пропагандисти розганяють інформацію, що “в більшості магазинів подвійні цінники”.

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Розвідка стверджує, що наратив загарбників такий: Від Росії немає куди тікати. Україна не та, якою була.

Подібні заходи спрямовані на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого населення, що залишилося в місті.

У ГУР наголошують, що всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники планують “купувати” голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму про приєднання до РФ.

За інформацією Херсонської обласної державної адміністрації, на території області відкривається дедалі більше установ, де всім охочим обіцяють матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів.