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Факты / Украина

Россия показала игнорирование законов войны, поэтому нет никакой веры ее обещаниям — Подоляк

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

В течение полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, страна-агрессор показала игнорирование законов войны и отсутствие гуманного отношения к мирному населению на оккупированных территориях. Поэтому нет никакой веры, что Россия выполнит какие-либо достигнутые договоренности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас между Киевом и Москвой практически нет мирных переговоров.

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— Есть только треки по обмену телами и военнопленными. После шести месяцев этой войны мы не можем продолжать верить, что РФ выполнит какие-либо договоренности, – говорит Подоляк.

Он отметил, что Украина вернется к переговорам с Россией, когда будет видна реалистическая отправная точка вместо кремлевского ультиматума и намерения присвоить все оккупированные территории Украины.

— Целью Украины является восстановление государственных границ, которые существовали по состоянию на март 2014 года, включая аннексированный Россией Крым. Иначе устойчивого мира не будет, – резюмировал он.

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Источник: Офис президента

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