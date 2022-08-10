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Факти / Україна

Росія показала нехтування законами війни, тож немає жодної віри її обіцянкам – Подоляк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Протягом повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, країна-агресор показала нехтування законами війни та відсутність гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях. Тому немає жодної віри, що Росія виконає будь-які досягнуті домовленості.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що зараз між Києвом і Москвою фактично немає мирних переговорів.

Зараз дивляться

– Є лише треки щодо обміну тілами та військовополоненими. Після шести місяців цієї війни ми не можемо продовжувати вірити, що РФ виконає будь-які домовленості, – каже Подоляк.

Він зазначив, що Україна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму та наміру анексувати всі окуповані території України.

– Метою України є відновлення державних кордонів, які існували станом на березень 2014 року, включно з анексованим Росією Кримом. Інакше стійкого миру не буде, –  резюмував він.

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Джерело: Офіс президента

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