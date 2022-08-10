Венгерская компания заплатила за транзит российской нефти через Украину
Нефтеперерабатывающая венгерская компания MOL произвела оплату поставок нефти из РФ через Украину после того, как появились сообщения об остановке ее транзита из-за седьмого пакета санкций Евросоюза, запрещающего производить оплату за энергоносители.
Об этом сообщает венгерское информагентство Telex.
Сообщается, что MOL заключила договоренности с Украиной и Россией о возобновлении работы трубопровода Дружба, остановленного в начале августа. Кроме того, венгерская компания перечислила плату за транзит энергоносителей через украинскую территорию.
— Взяв на себя обязательства по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: как пообещали украинцы, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка, — говорится в сообщении компании.
Компания добавила, что скорые действия были оправданы ситуацией с транзитом.
Напомним, Россия 9 августа объявила о приостановлении экспорта нефти южной частью нефтепровода Дружба, из-за которого энергоносители получают Венгрия, Словакия и Чехия.
Российская нефтяная компания Транснефть заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода Дружба из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.
Отметим, что седьмой пакет санкций против РФ не касается нефти, поставляемой по трубопроводу из России. Он содержит запрет на импорт российского золота, а также некоторые другие изменения, такие как расширение запретов на прием депозитов из России.
В то же время, санкции против российской нефти предусмотрены шестым пакетом. Но эмбарго еще не вступило в силу, и оно не касается стран, не имеющих выхода к морю и импортирующих российскую нефть через южную ветку трубопровода Дружба (Венгрия, Словакия, Чехия).