Август, 10 в 19:09

Нефтеперерабатывающая венгерская компания MOL произвела оплату поставок нефти из РФ через Украину после того, как появились сообщения об остановке ее транзита из-за седьмого пакета санкций Евросоюза, запрещающего производить оплату за энергоносители.

Об этом сообщает венгерское информагентство Telex.

Сообщается, что MOL заключила договоренности с Украиной и Россией о возобновлении работы трубопровода Дружба, остановленного в начале августа. Кроме того, венгерская компания перечислила плату за транзит энергоносителей через украинскую территорию.

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— Взяв на себя обязательства по комиссии, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: как пообещали украинцы, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка, — говорится в сообщении компании.

Компания добавила, что скорые действия были оправданы ситуацией с транзитом.

Напомним, Россия 9 августа объявила о приостановлении экспорта нефти южной частью нефтепровода Дружба, из-за которого энергоносители получают Венгрия, Словакия и Чехия.

Российская нефтяная компания Транснефть заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода Дружба из-за санкций, которые сделали невозможной оплату услуг транзита.

Отметим, что седьмой пакет санкций против РФ не касается нефти, поставляемой по трубопроводу из России. Он содержит запрет на импорт российского золота, а также некоторые другие изменения, такие как расширение запретов на прием депозитов из России.

В то же время, санкции против российской нефти предусмотрены шестым пакетом. Но эмбарго еще не вступило в силу, и оно не касается стран, не имеющих выхода к морю и импортирующих российскую нефть через южную ветку трубопровода Дружба (Венгрия, Словакия, Чехия).