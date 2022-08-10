Серпень, 10 в 19:09

Нафтопереробна угорська компанія MOL провела оплату постачання нафти з РФ через Україну після того, як з’явились повідомлення про зупинку її транзиту через сьомий пакет санкцій Євросоюзу, який забороняє здійснювати оплату за енергоносії.

Про це повідомляє угорське інформагентство Telex.

Повідомляється, що MOL уклала домовленості з Україною та Росією про відновлення роботи трубопроводу Дружба, який був зупинений на початку серпня. Крім того, угорська компанія перерахувала плату за транзит енергоносіїв через українську територію.

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– Взявши на себе зобов’язання по комісії, MOL забезпечив швидке розв’язання проблеми: як пообіцяли українці, протягом кількох днів може відновитися постачання сирої нафти, яке було припинене кілька днів тому через технічні перешкоди з боку банку, – йдеться у повідомленні в компанії.

Компанія додала, що швидкі дії були виправдані ситуацією з транзитом.

Нагадаємо, Росія 9 серпня оголосила про призупинення експорту нафти південною частиною нафтопроводу Дружба, через який енергоносії отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Російська нафтова компанія Транснафта заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу Дружба через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Зазначимо, що сьомий пакет санкцій проти РФ не стосується нафти, яка постачається трубопроводом із Росії. Він містить заборону імпорту російського золота, а також деякі інші зміни, як-от розширення заборон на прийом депозитів з Росії.

Водночас санкції проти російської нафти передбачено шостим пакетом. Але ембарго ще не набуло чинності, і воно не стосується країн, які не мають виходу до моря та імпортують російську нафту через південну гілку трубопроводу Дружба (Угорщина, Словаччина, Чехія).