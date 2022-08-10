Август, 10 в 8:22

За прошедшие сутки украинские защитники нанесли семь ударов по позициям армии РФ на Юге Украины.

Попали Вооруженные силы Украины в пять мест сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, украинские военные попали в два опорных пункта, что на расстоянии более 40 км от Херсона.

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Таким образом, в течение боевого дня армия РФ потеряла:

35 российских военных,

шесть единиц бронированной и автомобильной техники (среди которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина).

Кроме того, уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка РФ в районе села Максима Горького.

Зенитно-ракетное подразделение метко “заземлило” беспилотник Орлан-10, с помощью которого враг пытался разведать ситуацию в Бериславском районе.

Провалилась разведка боем у десантно-штурмового взвода РФ в сторону недавно освобожденного Лозового, где оккупанты пытались вернуть утраченное положение.

Нанес враг 9 августа два ракетных и три авиационных удара по украинским подразделениям.

Пятью крылатыми ракетами типа “воздух – воздух” российские захватчики атаковали самолеты Воздушных сил. Украинская авиация потерь не понесла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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