Украинская авиация попала в склады и опорные пункты РФ на Юге
За прошедшие сутки украинские защитники нанесли семь ударов по позициям армии РФ на Юге Украины.
Попали Вооруженные силы Украины в пять мест сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Кроме того, украинские военные попали в два опорных пункта, что на расстоянии более 40 км от Херсона.
Таким образом, в течение боевого дня армия РФ потеряла:
- 35 российских военных,
- шесть единиц бронированной и автомобильной техники (среди которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина).
Кроме того, уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка РФ в районе села Максима Горького.
Зенитно-ракетное подразделение метко “заземлило” беспилотник Орлан-10, с помощью которого враг пытался разведать ситуацию в Бериславском районе.
Провалилась разведка боем у десантно-штурмового взвода РФ в сторону недавно освобожденного Лозового, где оккупанты пытались вернуть утраченное положение.
Нанес враг 9 августа два ракетных и три авиационных удара по украинским подразделениям.
Пятью крылатыми ракетами типа “воздух – воздух” российские захватчики атаковали самолеты Воздушных сил. Украинская авиация потерь не понесла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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