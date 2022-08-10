Українська авіація поцілила в склади та опорні пункти РФ на Півдні
Упродовж минулої доби українські захисники завдали сім ударів по позиціях армії РФ на Півдні України.
Поцілили Збройні сили України в п’ять осередків живої сили, озброєння та техніки ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Крім того, українські військові влучили в два опорні пункти, що на відстані понад 40 км від Херсону.
Таким чином протягом бойового дня армія РФ втратила:
- 35 російських військових,
- шість одиниць броньованої та автомобільної техніки (серед яких один танк Т-72 та одна командно-штабна машина).
Крім того, знищено ще один склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно-десантного полку РФ у районі села Максима Горького.
Зенітно-ракетний підрозділ влучно “заземлив” безпілотник Орлан-10, за допомогою якого ворог намагався розвідати ситуацію в Бериславському районі.
Провалилася розвідка боєм у десантно-штурмового взводу РФ у бік нещодавно визволеного Лозового, де окупанти намагались повернути втрачене положення.
Завдав ворог 9 серпня два ракетних та три авіаційних удари по українських підрозділах.
П’ятьма крилатими ракетами типу “повітря – повітря” російські загарбники атакували літаки Повітряних сил. Українська авіація втрат не зазнала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.
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