Українська авіація поцілила в склади та опорні пункти РФ на Півдні

Серпень, 10 в 8:22

Упродовж минулої доби українські захисники завдали сім ударів по позиціях армії РФ на Півдні України.

Поцілили Збройні сили України в п’ять осередків живої сили, озброєння та техніки ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Крім того, українські військові влучили в два опорні пункти, що на відстані понад 40 км від Херсону.

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Таким чином протягом бойового дня армія РФ втратила:

35 російських військових,

шість одиниць броньованої та автомобільної техніки (серед яких один танк Т-72 та одна командно-штабна машина).

Крім того, знищено ще один склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно-десантного полку РФ у районі села Максима Горького.

Зенітно-ракетний підрозділ влучно “заземлив” безпілотник Орлан-10, за допомогою якого ворог намагався розвідати ситуацію в Бериславському районі.

Провалилася розвідка боєм у десантно-штурмового взводу РФ у бік нещодавно визволеного Лозового, де окупанти намагались повернути втрачене положення.

Завдав ворог 9 серпня два ракетних та три авіаційних удари по українських підрозділах.

П’ятьма крилатими ракетами типу “повітря – повітря” російські загарбники атакували літаки Повітряних сил. Українська авіація втрат не зазнала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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