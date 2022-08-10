Серпень, 10 в 16:59

Військовий експерт Олег Жданов не впевнений, що у разі підриву росіянами Запорізької АЕС відбудеться також ядерний вибух, але викид радіації цілком реальний.

За його словами, все залежатиме від характеру вибухівки та її кількості.

– Сама будівля реактора – це, напевно, найнадійніша споруда, яку можна було вигадати. Щоб його підірвати, потрібна дуже велика кількість вибухівки. Якщо детонація буде дуже сильна, може статися викид радіоактивних речовин, але не можу гарантувати – буде ядерний вибух чи ні. Викид радіації цілком реальний, – пояснив Жданов.

Далі сформується так звана радіактивна хмара, і куди вона дійде, залежатиме від швидкості та напрямку вітру, додав він.

Зараз дивляться

– Там, де пошириться проникаюча радіація (поки говоримо лише про один вражаючий фактор, без урахування ядерного вибуху), вона далі розноситиметься і людьми, і машинами, і тваринами, які отримуватимуть опромінення, – каже експерт.

Також від впливу радіації, як пояснив Жданов, вийдуть з ладу всі електронні прилади, де є мікросхеми та мікрочіпи – автомобілі, побутові прилади, станції мобільного зв’язку тощо.