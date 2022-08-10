Викид радіації реальний: Жданов пояснив, що станеться у разі вибуху на ЗАЕС
Військовий експерт Олег Жданов не впевнений, що у разі підриву росіянами Запорізької АЕС відбудеться також ядерний вибух, але викид радіації цілком реальний.
За його словами, все залежатиме від характеру вибухівки та її кількості.
– Сама будівля реактора – це, напевно, найнадійніша споруда, яку можна було вигадати. Щоб його підірвати, потрібна дуже велика кількість вибухівки. Якщо детонація буде дуже сильна, може статися викид радіоактивних речовин, але не можу гарантувати – буде ядерний вибух чи ні. Викид радіації цілком реальний, – пояснив Жданов.
Далі сформується так звана радіактивна хмара, і куди вона дійде, залежатиме від швидкості та напрямку вітру, додав він.
– Там, де пошириться проникаюча радіація (поки говоримо лише про один вражаючий фактор, без урахування ядерного вибуху), вона далі розноситиметься і людьми, і машинами, і тваринами, які отримуватимуть опромінення, – каже експерт.
Також від впливу радіації, як пояснив Жданов, вийдуть з ладу всі електронні прилади, де є мікросхеми та мікрочіпи – автомобілі, побутові прилади, станції мобільного зв’язку тощо.
– А далі найнебезпечніше – людина, отримуючи радіактивне опромінення, не відчуває його на перших етапах, доти, поки кількість радіації в організмі не досягне критичної позначки. Почнуть проявлятися симптоми променевої хвороби, що викликає лейкемію, рак кісток тощо. Це найапокаліптичніший сценарій. Сподіваємось, цього не станеться! – підсумував він.