Из-за обстрелов РФ на одном из энергоблоков Запорожской АЭС сработала аварийная защита — Энергоатом

Август, 11 в 12:36

В результате российских обстрелов Запорожской АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков.

В результате атак РФ серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также сохраняется высокая пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

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— По состоянию на 08.00 11 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на прошлой неделе повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции, — сообщает Энергоатом.

Отмечается, что украинские рабочие станции продолжают выполнять свои функции и прилагают все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

— ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль Украины ради безопасности всего мира, — говорится в сообщении.

Источник: Энергоатом