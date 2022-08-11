Через обстріли РФ на одному з енергоблоків Запорізької АЕС спрацював аварійний захист – Енергоатом

Серпень, 11 в 12:36

Внаслідок російських обстрілів Запорізької АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Унаслідок атак РФ серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

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– Станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, – повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що українські робітники станції продовжують працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

– ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Енергоатом