Четыре прилета один за другим: РФ обстреляла центр Харькова
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В 04.28 11 августа российские военные обстреляли Харьков.
По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, всего было четыре прилета. Все – один за другим.
– Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова – в Киевском районе. Повторю – в жилой дом! – отметил мэр города.
О пострадавших, добавляет Игорь Терехов, пока не сообщается.
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Источник: Игорь Терехов