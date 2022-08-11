Август, 11 в 6:07

В 04.28 11 августа российские военные обстреляли Харьков.

По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, всего было четыре прилета. Все – один за другим.

– Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова – в Киевском районе. Повторю – в жилой дом! – отметил мэр города.

О пострадавших, добавляет Игорь Терехов, пока не сообщается.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов