Чотири прильоти один за одним: РФ обстріляла центр Харкова

Серпень, 11 в 6:07

О 04.28 11 серпня російські військові обстріляли Харків.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, усього було чотири прильоти. Усі – один за одним.

– Уже є інформація про влучання в двір житлового будинку в центрі Харкова – у Київському районі. Повторю – житлового будинку! – зазначив мер міста.

Про постраждалих, додає Ігор Терехов, наразі не повідомляється.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

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Джерело: Ігор Терехов