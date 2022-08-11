Чотири прильоти один за одним: РФ обстріляла центр Харкова
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О 04.28 11 серпня російські військові обстріляли Харків.
За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, усього було чотири прильоти. Усі – один за одним.
– Уже є інформація про влучання в двір житлового будинку в центрі Харкова – у Київському районі. Повторю – житлового будинку! – зазначив мер міста.
Про постраждалих, додає Ігор Терехов, наразі не повідомляється.
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Джерело: Ігор Терехов