До конца августа Украина получит $3 млрд финпомощи от США – Марченко

Август, 11 в 18:58

До конца августа Украина получит еще $3 млрд финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета в $7,5 млрд.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Деньги пойдут на здравоохранение и пенсионное обеспечение.

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– Эти деньги позволяют нам финансировать все наши критические необходимые расходы: от выплаты пенсий до заработных плат педагогам, медикам. С тем чтобы наши собственные ресурсы, налоги направлять на финансирование армии, — отметил Марченко.

Также сообщается, что страны-участницы проходящей сегодня донорской конференции в Копенгагене выделят на закупки оружия Украине $1,5 млрд.

Напомним, что ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды государственного бюджета. Средства США должны помочь правительству Украины поддерживать основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям с инвалидностью и миллионам внутренне перемещенных лиц.