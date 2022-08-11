До конца августа Украина получит $3 млрд финпомощи от США – Марченко
До конца августа Украина получит еще $3 млрд финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета в $7,5 млрд.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Деньги пойдут на здравоохранение и пенсионное обеспечение.
– Эти деньги позволяют нам финансировать все наши критические необходимые расходы: от выплаты пенсий до заработных плат педагогам, медикам. С тем чтобы наши собственные ресурсы, налоги направлять на финансирование армии, — отметил Марченко.
Также сообщается, что страны-участницы проходящей сегодня донорской конференции в Копенгагене выделят на закупки оружия Украине $1,5 млрд.
Напомним, что ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине дополнительные $4,5 млрд на нужды государственного бюджета. Средства США должны помочь правительству Украины поддерживать основные функции, включая социальную и финансовую помощь населению, детям с инвалидностью и миллионам внутренне перемещенных лиц.