Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Все в дыму, зафиксировано пять “прилетов”: россияне снова обстреляли Запорожскую АЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
Запорізька АЕС

В четверг, 11 августа, российские захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

По данным НАЭК Энергоатом, зафиксировано 5 “прилетов” в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал.

Сейчас смотрят

— Еще пять “прилетов” произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести “пересменку”. Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на станции контролируемая. Информация о том, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная.

В то же время, в сети местные жители публикуют видео, на которых видно, что над Запорожской АЭС поднимаются клубы дыма.

Читайте
Из-за обстрелов РФ на одном из энергоблоков Запорожской АЭС сработала аварийная защита - Энергоатом

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка