Август, 11 в 16:20

В четверг, 11 августа, российские захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

По данным НАЭК Энергоатом, зафиксировано 5 “прилетов” в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал.

Сейчас смотрят

— Еще пять “прилетов” произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести “пересменку”. Ведь для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на станции контролируемая. Информация о том, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная.

В то же время, в сети местные жители публикуют видео, на которых видно, что над Запорожской АЭС поднимаются клубы дыма.