Серпень, 11 в 20:20

У четвер генсек Організації Об’єднаних Націй закликав до негайного припинення всіх військових дій навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, попередивши, що будь-які збитки можуть призвести до “катастрофічних наслідків” у регіоні та за його межами.

Про це генеральний секретар Антоніу Гутерреш заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 11 серпня.

– Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території, — йдеться у заяві.

Генсек додав, що ООН продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусиль щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції. Він також закликав українську та російську сторони надати місії МАГАТЕ “негайний, безпечний та безперешкодний” доступ до ЗАЕС.

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– Я закликаю збройні сили Російської Федерації та України негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від станції і не завдавати ударів по її об’єктах чи околицях, – сказав Антоніу Гутерреш.

Засідання Ради безпеки було скликане Росією для обговорення того, що, за твердженням Москви, було українськими атаками на АЕС. Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі Запорізької АЕС.

Очікується, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який минулого тижня заявив, що ситуація на АЕС “цілком вийшла з-під контролю”, проведе брифінг для Ради Безпеки.

Гроссі попередив, що ситуація стає дедалі небезпечнішою з кожним днем ​​на Запорізькій АЕС, розташованій в Енергодарі, який російські війська захопили на початку березня, невдовзі після вторгнення в Україну 24 лютого.

Хоча АЕС перебуває під контролем Росії, її український персонал продовжує керувати ядерними операціями.

Українська державна компанія Енергоатом, яка експлуатує станцію, повідомила про поновлення російських обстрілів по ЗАЕС та прилеглих будівлях у четвер.

Глава ООН Гутерреш у своїй заяві закликав “до здорового глузду та розумності”, щоб уникнути будь-яких дій, “які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи збереження ядерної станції”.

Джерело: UN