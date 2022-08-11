Гнали россиян назад – Генштаб о неудачных штурмах и наступлениях армии РФ на Востоке
За прошедшие сутки у российских военных в очередной раз был ряд неудачных штурмов и наступлений на Востоке Украины.
Пришлось отойти оккупантам после наступления вблизи Григоровки и Верхнекаменского на Краматорском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 11 августа ведутся бои в районе Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении украинские военные отогнали российских захватчиков после разведки боем близ Яковлевки.
Безуспешными для оккупантов были наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево.
Российским военным после отпора ВСУ пришлось с потерями отступить.
Продолжаются бои в районах населенных пунктов Вершина и Дача.
Идут в наступление россияне в сторону Марьинки и Песков на Авдеевском направлении.
Решительно подавили Вооруженные силы Украины вражескую попытку наступления у Павловки на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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