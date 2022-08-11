Август, 11 в 7:52

За прошедшие сутки у российских военных в очередной раз был ряд неудачных штурмов и наступлений на Востоке Украины.

Пришлось отойти оккупантам после наступления вблизи Григоровки и Верхнекаменского на Краматорском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 11 августа ведутся бои в районе Ивано-Дарьевки.

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На Бахмутском направлении украинские военные отогнали российских захватчиков после разведки боем близ Яковлевки.

Безуспешными для оккупантов были наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцево.

Российским военным после отпора ВСУ пришлось с потерями отступить.

Продолжаются бои в районах населенных пунктов Вершина и Дача.

Идут в наступление россияне в сторону Марьинки и Песков на Авдеевском направлении.

Решительно подавили Вооруженные силы Украины вражескую попытку наступления у Павловки на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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