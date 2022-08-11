Гнали росіян назад – Генштаб про невдалі штурми й наступи армії РФ на Сході

Серпень, 11 в 7:52

Упродовж минулої доби російські військові вкотре мали низку невдалих штурмів та наступів на Сході України.

Довелось відійти окупантам після наступу поблизу Григорівки та Верхньокам’янського на Краматорському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 11 серпня точаться бої в районі Івано-Дар’ївки.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку українські військові відігнали російських загарбників назад після розвідки боєм поблизу Яковлівки.

Безуспішними для окупантів були наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого.

Російським військовим після відсічі ЗСУ довелось із втратами відступити.

Тривають бої в районах населених пунктів Вершина та Дача.

Ідуть у наступ росіяни в бік Мар’їнки та Пісків на Авдіївському напрямку.

Рішуче придушили Збройні сили України ворожу спробу наступу біля Павлівки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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