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Факты / Украина

Созданы сайт и фейковые скриншоты: РФ готовит информационную акцию по дискредитации Зеленского в Европе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Созданы сайт и фейковые скриншоты: РФ готовит информационную акцию по дискредитации Зеленского в Европе
Фото: Pixabay

Администрация Владимира Путина согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами, основной задачей которой будет воплощение информационной “акции”, направленной на дискредитацию Владимира Зеленского в Западной Европе.

— Согласно замыслу авторов “акции”, будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого Фонда Зеленского, на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям присоединиться к его “деятельности”. Планируется создание и последующая публикация ассортиментной линейки Фонда и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу “сетевого маркетинга”. Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве, — сообщает ГУР Минобороны Украины.

По состоянию на 10 августа основные подготовительные мероприятия к запуску этого проекта завершены, а именно:

  • создан сайт Фонда;
  • подготовлены для распространения в соцсетях фейковые скриншоты — публикаций известных СМИ о создании Фонда;
  • создана база так называемых сетевых лидеров и блогеров для дальнейшего распространения материалов;
  • подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

В ближайшее время ожидается полноценный старт проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

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— Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию об Украине исключительно из подтвержденных источников, — говорится в сообщении.

Источник: ГУР Минобороны Украины

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