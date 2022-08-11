Серпень, 11 в 18:40

СБУ проводить посилену контрдиверсійну “зачистку” прифронтових районів на Сході України, у ході якої було викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію Росії.

У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників.

Крім того, співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці.

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– Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини, – йдеться у повідомленні СБУ.

На Харківщині СБУ нейтралізувала диверсантів РФ та передала ЗСУ понад 700 координат окупантів / 7 фотографий

Джерело: СБУ