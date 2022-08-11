Обязательную эвакуацию могут объявить еще из трех областей – список
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий прогнозируют, что обязательная эвакуация может распространиться еще на несколько областей.
По словам главы ведомства Ирины Верещук, речь идет о части городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, где уже в ближайшее время люди могут остаться без средств к существованию, без тепла и света.
– Обязательная эвакуация из Донецкой области проводится впервые и она пока единственная. Но наши прогнозы и анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах, – отметила во время брифинга 11 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ирина Верещук отмечает: ситуация еще больше усугубится с началом отопительного периода, так как предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено.
Кроме того, объекты тепло- и энергоснабжения, вероятно, будут целями вражеских атак, и их не все удастся отремонтировать.
Министр уточнила, что с начала августа с временно оккупированных территорий выехало 12 054 человека, из них – 3 517 дети.
В частности, из Херсонской области – почти 5 тыс. человек, из Запорожской – 5 123 человека, из Харьковской – 1 681.
Из Донецкой области с начала августа эвакуированы 3,9 тыс. человек.
Напомним, что обязательную эвакуацию населения Донецкой области Кабмин ввел 2 августа.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Ирина Верещук