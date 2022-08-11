Август, 11 в 14:19

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий прогнозируют, что обязательная эвакуация может распространиться еще на несколько областей.

По словам главы ведомства Ирины Верещук, речь идет о части городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, где уже в ближайшее время люди могут остаться без средств к существованию, без тепла и света.

– Обязательная эвакуация из Донецкой области проводится впервые и она пока единственная. Но наши прогнозы и анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах, – отметила во время брифинга 11 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ирина Верещук отмечает: ситуация еще больше усугубится с началом отопительного периода, так как предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено.

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Кроме того, объекты тепло- и энергоснабжения, вероятно, будут целями вражеских атак, и их не все удастся отремонтировать.

Министр уточнила, что с начала августа с временно оккупированных территорий выехало 12 054 человека, из них – 3 517 дети.

В частности, из Херсонской области – почти 5 тыс. человек, из Запорожской – 5 123 человека, из Харьковской – 1 681.

Из Донецкой области с начала августа эвакуированы 3,9 тыс. человек.

Напомним, что обязательную эвакуацию населения Донецкой области Кабмин ввел 2 августа.

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Фото: Ирина Верещук