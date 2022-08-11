Обов’язкову евакуацію можуть оголосити ще із трьох областей – список

Серпень, 11 в 14:19

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозують, що обов’язкова евакуація може поширитись ще на кілька областей.

За словами очільниці відомства Ірини Верещук, ідеться про частину міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської областей, де вже найближчим часом люди можуть залишитись без засобів до існування, без тепла й світла.

– Обов’язкова евакуація з Донецької області проводиться вперше й вона поки що єдина. Але наші прогнози та аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах, – зазначила під час брифінгу міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ірина Верещук відзначає: ситуація ще більше погіршиться з початком опалювального періоду, тому що надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене.

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Крім того, об’єкти тепло- та енергопостачання, імовірно, будуть цілями ворожих атак, і їх не всі вдасться відремонтувати.

Міністр уточнила, що з початку серпня з тимчасово окупованих територій виїхало 12 054 людини, із них 3 517 – діти.

Зокрема, із Херсонської області – майже 5 тис. осіб, із Запорізької – 5 123 людини, із Харківської – 1 681.

Із Донецької області з початку серпня евакуйовано 3,9 тис. осіб.

Нагадаємо, що обов’язкову евакуацію населення Донецької області Кабмін запровадив 2 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Ірина Верещук