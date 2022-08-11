Август, 11 в 10:51

Подрыв мостов на админграницы с временно оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения вражеских войск по территории Херсонщины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, ссылаясь на неназванного генерала ВСУ в интервью Украинской правде.

— Все, кто кричит “Все пропало, мост не взорвали, послушайте в первую очередь военных!” И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы никак на возможность россиян продвинуться в этом направлении, – отметил он.

Глава Минобороны также напомнил, что вопрос разминирования Чонгара и мостов на перешейках обсуждался профильным комитетом в Раде, где присутствовал он, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и другие военачальники.

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Военные заявили, что они сами заинтересованы в проведении расследования – после победы.

Резников подчеркнул, что принятие решения о заминировании или разминировании не касается ни правительства, ни президента, ни министра обороны, ни премьера, ни нардепов – это сугубо военный вопрос.

— Имела ли место диверсия, имело ли место шпионаж, имела место провокация, или бессмысленная небрежность кого-то – но это точно не к гражданской части власти, это вопрос управления сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, которые отвечали за это направление, – добавил он.

Также в Минобороны рассказали, какие ошибки допустили в РФ во время полномасштабного вторжения 24 февраля.

Фото: Минобороны