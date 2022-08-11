Серпень, 11 в 10:51

Підрив мостів на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом не мав би вагомого впливу на швидкість просування ворожих військ по території Херсонщини.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, посилаючись на неназваного генерала ЗСУ, в інтерв’ю Українській правді.

– Усі, хто кричить “Все пропало, міст не підірвали, послухайте в першу чергу військових!” І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку, – зазначив він.

Очільник Міноборони також нагадав, що питання розмінування Чонгара та мостів на перешийках обговорювалося профільним комітетом у Раді, де були присутні він, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та інші воєначальники.

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Військові заявили, що вони самі зацікавлені у проведенні розслідування – воно буде після перемоги.

Резніков наголосив, що ухвалення рішення про замінування чи розмінування не стосується ні уряду, ні президента, ні міністра оборони, ні прем’єра, ні нардепів, – це суто військове питання.

– Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось – але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок, – додав він.

Також у Міноборони розповіли, яких помилок припустилися у РФ під час повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Фото: Міноборони